Atalanta'lı Kurtic, Attığı Golle Roma Kalecisi Szczesny'i Yerine Çiviledi

Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma mücadelesi veren Roma, sahasında Avrupa Ligi'ni zorlayan bu sezonun flaş ekibi Atalanta'yı ağırladı.

KURTİC'DEN 10 NUMARA GOL

Maçın 22. dakikasında Atalanta'lı Jasmin Kurtic, sol kanattan yapılan ortaya gelişine klas bir vuruş yaparak direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda ise Roma kalecisi Wojciech Szczesny olduğu yerde adeta dondu.

İşte Kurtic'in güzel golü;



