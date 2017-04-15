Atalanta'lı Kurtic, Attığı Golle Roma Kalecisi Szczesny'i Yerine Çiviledi
Serie A'daki Roma-Atalanta maçında deplasman ekibinin formasını giyen Jasmin Kurtic, yaptığı klas vuruş ve attığı golle Roma kalecisi Wojciech Szczesny'i olduğu yere çiviledi.
Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma mücadelesi veren Roma, sahasında Avrupa Ligi'ni zorlayan bu sezonun flaş ekibi Atalanta'yı ağırladı.
KURTİC'DEN 10 NUMARA GOL
Maçın 22. dakikasında Atalanta'lı Jasmin Kurtic, sol kanattan yapılan ortaya gelişine klas bir vuruş yaparak direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda ise Roma kalecisi Wojciech Szczesny olduğu yerde adeta dondu.
İşte Kurtic'in güzel golü;
Atalanta forması giyen Kurtic, Roma kalecisi Szczesny'i resmen olduğu yere çiviledi! #SerieA #RomaAtalanta pic.twitter.com/6qmHKMzMz4— Video Spor (@video_spor) 15 Nisan 2017
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