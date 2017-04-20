Atakum'da Projeler Tamamlanıyor

Atakum Belediyesi olarak birbirinden önemli projeleri vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı İshak Taşçı, Taflan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha, düğün salonu ve kültür evinden oluşan projenin açılış aşamasına geldiğini belirtti.



Atakum Belediyesi tarafından 2016 yılının son aylarında yapımına başlanan, halı saha, düğün salonu ve kültür evinden oluşan projede sona gelindi. Taflan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan dev yatırımın önemine dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemize önemli bir projeyi de kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Taflan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan projenin, aynı lokasyondaki birçok mahalleye de hizmet vereceğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçe merkezindeki mahallelerimizde ne varsa, ilçe merkezine uzak mahallelerimizde de olacak demiştik. Taflan bölgesinde böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaçtan hareketle 2016 yılının son aylarında hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bugün itibariyle projemizi tamamladık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Projenin içeriği hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Gençlerimiz, içerisinde bir halı saha ve spor alanı bulunan bu tesis ile sportif faaliyetlerini kendi mahallerinde gerçekleştirecek. Evlenmek isteyenler, yine bu tesisimiz sayesinde görkemli bir düğün salonunda mutluluğa adım atacaklar. Kültürel, sanatsal ve istihdam odaklı projelerimizi, bu önemli yatırımımızın içerisinde yer alan Kültür Evi ile kadınlara ulaştıracağız. Konferansların verilebileceği proje içerisinde bilgilendirme çalışmaları, sağlık taramaları, kurslar ve daha birçok çalışmanın merkezi de yine bu önemli projemiz olacak. 3 önemli projeyi tek bir projede buluşturduğumuz bu önemli yatırımımız önümüzdeki günlerde kapılarını vatandaşlarımıza açacak" diye konuştu. - SAMSUN