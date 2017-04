Atakum'da Ali Fuat Başgil Anıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde "Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in Hayatı ve Demokrasi Nöbeti" konulu program düzenlendi.



Atakum Belediyesi tarafından Yalı Kafe'de gerçekleştirilen programa Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu konuşmacı olarak katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ali Fuat Başgil çok önemli bir şahsiyettir. Samsun'un yetiştirmiş olduğu böyle önemli bir şahsiyeti vefatının 50. yıldönümünde anıyoruz. Aslında Ali Fuat Başgil'in yapmış olduğu çalışmalar ve mücadeleler oldukça önemlidir. Bugün burada Ali Fuat Başgil'in ortaya koymuş olduğu hayat çizgisi ve demokratik anlayışını daha yakından tanıma fırsatı bulacağız" dedi.



Daha sonra konuşma yağan Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, "Ali Fuat Başgil, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok nadir üstadlardan biridir. Onun birçok eserleri var. Ben de o eserlerden derlemeler yaparak size onu anlatmaya çalışacağım. O üstadın şöyle bir ifadesi vardır: 'Bir insan ve bir devletin mükemmelliği için dört temel etken vardır. Bunlar: Bilgelik, cesaret, ölçüllük ve adalettir.' Şimdi, Başgil hocamız, hayatıyla ve eserleriyle her şeyden önce bu erdemlere sahip bir insandır. Samsun bu kişiyle iftihar etmekte haklıdır" diye konuştu.



Toplantı, konuşmaların ardından sunum şeklinde devam etti. - SAMSUN