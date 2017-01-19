Atakum Aihl'den 4 Dilde 4 Dergi

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL) Arapça, İngilizce, Osmanlıca ve Türkçe dillerinde dergi çıkardı.



İngilizce dergi Highlights, Arapça Dergi El Bizra(Tohum), Osmanlıca Dergi Hamle ve Türkçe Dergi Minber ile dört farklı dilde dört dergi çıkartan Atakum AİHL öğrencileri bu yaşta akademik çalışmalara imzalarını atıyor. Bölüm koordinatörleri dergilerin içerikleri hakkında bilgiler verdi.



Highlights İngilizce Dergisi ile ilgili bilgi veren İngilizce Bölüm Koordinatörleri Ahmet Boylu ve Emrah Gündoğdu, "İngilizce bölümü olarak, öğrencilerin dört temel beceriyi en iyi şekilde öğrenmelerini temel hedef olarak belirledik. Buna yönelik olarak yazma ve okuma becerilerini canlı tutacağına inandığımız dergi çalışmasına başladık. Öğrencilerin kendi isimlerini dergide görmeleri onlara müthiş bir motivasyon sağlamaktadır. Bu durum öğrencilerin bütün derslerine olumlu katkısı olmaktadır" dedi.



El Bizra Arapça Dergisi ile ilgili bilgi veren, Arapça Bölüm Koordinatörleri Gökhan Tunç ve Salih Türkmenoğlu, "Başta okulumuz, Samsun, Türkiye ve Arap ülkeleri olmak üzere tüm medeniyetlerden izler bulabileceğiniz kapsamlı bir dergidir. Öğrencilerimiz, 'El Bizra' dergimizi hazırlarken Arapça klavye kullanmak ve Arapça yazım kurallarına hakim olmak durumundadırlar. Bu sayede öğrencilerimiz zoru başarmayı ve farklı bilgiler üretmeyi öğreniyorlar. Okulumuzun birçok alanda kazandığı başarılara bir de akademik çalışmalar ekleniyor" diye konuştu.



Hamle Osmanlıca Dergisi ile ilgili bilgi veren Meslek Dersi Hocası Engin Lafcı, "Köklü ve zengin Osmanlı medeniyetinin tabii mirasçıları olarak bu medeniyetin ruh diriltici iklimine girmek ve oranın havasını teneffüs etmek için Atakum Anadolu İHL olarak Hamle isminde Osmanlıca bir dergi çıkarmayı hedefledik. Buna da Allah'ın yardımıyla muvaffak olduk. Bu Hamle'mizin kendi dil ve kültürümüze dönük olarak bir farkındalık oluşturmasını ümit ediyoruz. Hamle'nin yazımı ve tasarımı öğrencilerimiz görev almışlardır. Böylece yaparak yaşayarak öğrenme faaliyetine katılmış oldular" şeklinde konuştu.



Minber Türkçe Dergi ile ilgili bilgi veren Edebiyat Öğretmeni Barış Ulu, "Okulumuzun uygulamaları arasında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, onlara uygun eğitim öğretim ortamları hazırlamak bulunmaktadır. Okuyan, düşünen, düşüncelerini ifade eden bireyler yetiştirmeyi amaç edindiğimiz eğitim anlayışımızın ürünlerinden biri de, yazılı bir eser ortaya çıkarmaktır. Bu temel ihtiyacımızın somut ürünü olarak, öğrencilerimizin düşünsel ve sanatsal metinlerimizi sergilediğimiz minber isimli okul dergimizi yayımlamaktayız. Yılda bir kez yayınlanan dergimiz kendisine bir tema belirlemekte ve o tema üzerine öğrencilerimizin yazılarına yer vermektedir. Bu çalışmamızla geleceğe yön verecek olan genç kalemlerimizi yetiştirmekteyiz" açıklamasını yaptı.



Başarılarından dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Atakum AİHL Müdürü Zahit Köseoğlu ise, "Her alanda olduğu gibi kültürel alanlarda da en iyi çalışmaları yapmayı kendimize amaç edindik" ifadesini kullandı.



Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi bu dergilerin yanı sıra Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili de temalı bülten çıkartıyor. 15 Temmuz darbe gecesini anlatan, dergi çıkaran Atakum AİHL öğrencileri, Türkiye'yi hatta dünyayı derinden üzen konuyla ilgili duyarsız kalmamış, kalemleri ile darbeyi anlatmışlardı. - SAMSUN