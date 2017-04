Ataköy Marina Mega Yat Limanına 62 Milyon Dolarlık Yatırım

Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, "Ataköy Marina Mega Yat Limanına, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirildi." dedi.



Ataköy Marina ve CNR Holding'in düzenlediği basın toplantısına Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ile CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel katıldı.



Demirtaş, DATİ Yatırım Holding AŞ tarafından hayata geçirilen İstanbul Turizm Merkezinin önemli halkalarından biri olan Ataköy Marina Mega Yat Limanını hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Ataköy Marina Mega Yat Limanının, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:



"DATİ Yatırım Holding olarak Türkiye'ye, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip gerçek anlamda ilk mega yat limanını kazandırıyoruz. Mega yat limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul'a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul'da geçirme imkanına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek. Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10'unu bile değerlendiremeyen Türkiye'nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine önemli katkı sağlayacak."



Ataköy Marina Mega Yat Limanını, 2 Mayıs 2017'de hizmete açacaklarını belirten Demirtaş, açılışa Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk denizcilik sektörünün önde gelen oda ve derneklerinin başkanları ve üyelerini davet ettiklerini bildirdi.



"Denizcilik sektörü 2003'ten bu yana 10 kat büyüdü"



CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan CNR Avrasya Boat Show ile Ataköy Marina Mega Yat Limanının birlikte açılıyor olmasının sektörde sinerji yaratacağını vurguladı.



Türkiye'de denizcilik sektörünün 2003 yılından bu yana 10 kat büyüdüğüne dikkati çeken Şenel, CNR Holding olarak, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörüne destek sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.



Bu yıl 2-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek CNR Avrasya Boat Show'da 150'ye yakın mega yat ve yelkenliyi görücüye çıkaracaklarını belirten Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şubatta karada, mayıs ve eylül aylarında denizde olmak üzere yılda 3 kez Boat Show fuarı düzenliyoruz. Her yıl on binlerce tekne ve yat tutkununu, kara ve denizde düzenlediğimiz CNR Avrasya Boat Show'da buluşturuyoruz. Denizseverler için cazibe merkezi olan fuarlarımız aynı zamanda amatör denizciliğin gelişimine de büyük katkı sunuyor. Dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan CNR Avrasya Boat Show, denizcilik sektörüne ticari katkı sağlamanın yanında, sektör ile ilgili düzenleme ve taleplerin dile getirildiği bir platform olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu anlamda Ataköy Marina Mega Yat Limanı denizcilik sektörünün sözcülüğünü üstlenmiş bir organizasyona ev sahipliği yapacak."



Ataköy Marina yeni açılan Mega Yat Limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam bin tekneye denizde bağlama yeri sağlayabilecek kapasiteye ulaştı.



167 bin metrekare korunmuş (liman içi) su yüzeyi alanına sahip tesiste, dalgakıran toplam uzunluğu 1,5 kilometre, liman içi derinliği 6 metre olacak. Mega Yat Limanı, özellikle güvenli bağlama yeri ve karaya çekilebilme sıkıntısı çeken 30 metre üzerindeki tekneler için çok önemli bir adres olacak.



Mega Yat Limanında, kısa ve uzun süreli bağlama imkanı, palamar hizmeti 7/24, dalgıçlık hizmetleri, pis su ve sintine tanklarının boşaltılması, tuvalet ve duş, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV bağlantısı, fiber optik ile Kablosuz internet erişimi, kapalı otopark, akaryakıt istasyonu (7/24), market hizmetleri sunulacak.



Havalimanı başta olmak üzere birçok deniz ve kara ulaşım aracına yakınlığı dolayısıyla büyük bir lokasyon avantajına sahip olan Ataköy Marina, mega yat marinasının da eklenmesiyle Türk denizciliği adına büyük bir adım atmış oldu.



Mayıs ayında 12'ncisi düzenlenecek olan, Türkiye'de amatör denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan CNR Avrasya Boat Show fuarına ilginin yine yoğun olması bekleniyor. 2017 yılının mega yat, tekne, bot, katamaran ve yelkenlilerin yanı sıra sektöre ilişkin tüm aksesuar ve ekipmanların da vitrine çıkarılacağı fuara Bulgaristan, Rusya, İngiltere, İspanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.



Ataköy Marina'nın Mega Yat Limanı açılışı ile deniz tutkunlarının merakla beklediği CNR Avrasya Boat Show, 2 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak kapılarını açacak.