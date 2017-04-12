Ataköy Marina Mega Yat Limanı 2 Mayıs'ta Hizmete Giriyor

Türkiye'nin en büyük yat limanları arasında yer alacak Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın açılışı ile denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından CNR Avrasya Boat Show eş zamanlı olarak 2 Mayıs tarihinde kapılarını açıyor.



Yat ve tekne sektörü, İstanbul'un marka değerini artıracak iki önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ataköy Marina Mega Yat Limanı açılışı ile deniz tutkunlarının merakla beklediği Avrasya Boat Show, 2 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak kapılarını açacak. Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş Genel Müdürü Süheyl Demirtaş ve CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel yaptıkları toplantıda konu hakkında bilgiler verdi.



Toplantıda konuşan Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Süheyl Demirtaş, DATİ Yatırım Holding A.Ş. tarafından hayata geçirilen İstanbul Turizm Merkezi'nin önemli halkalarından biri olan Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nı hizmete açmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Mega Yat Limanı'nı, 2 Mayıs 2017 tarihinde adına yakışır bir törenle hizmete açacaklarını belirten Demirtaş, açılışa Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk denizcilik sektörünün önde gelen oda ve derneklerinin başkanları ve üyelerini davet ettiklerini açıkladı.



Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın, DATİ Yatırım Holding tarafından yaklaşık 62 Milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildiğini belirten Süheyl Demirtaş, şunları söyledi: "DATİ Yatırım Holding olarak Türkiye'ye, 25 metreden 100 metreye kadar uzunluktaki 232 mega yata aynı anda ev sahipliği yapma kapasitesine sahip gerçek anlamda ilk mega yat limanını kazandırıyoruz. Mega Yat Limanı ile pek çok özel yapım, seçkin tekne artık rahatlıkla İstanbul'a uğrayabilecek. Liman sayesinde bu özel tekneler kış aylarını da İstanbul'da geçirme imkanına kavuşurken, her türlü bakım ve onarım işlerini de burada yaptırabilecek. Mega Yat Limanı, turist sayısı itibarıyla dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan, ancak en çok para kazandıran turizm türlerinden biri olan yat turizminde potansiyelinin yüzde 10'unu bile değerlendiremeyen Türkiye'nin bu alanda önemli bir gelir elde etmesine önemli bir katkı sağlayacak".



150'ye yakın mega yat ve yelkenli görücüye çıkarılacak



Cem Şenel, Türkiye'de denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Avrasya Boat Show ile Ataköy Marina Mega Yat Limanı'nın birlikte açılıyor olmasının sektörde sinerji oluşturacağını söyledi. Türkiye'de denizcilik sektörünün 2003 yılından bu yana 10 kat büyüdüğüne dikkat çeken Cem Şenel, holding olarak, Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, Türk denizcilik sektörüne destek sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.



Bu yıl 2-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrasya Boat Show'da 150'ye yakın mega yat ve yelkenliyi görücüye çıkaracaklarını belirten Şenel, "Şubat'ta karada, Mayıs ve Eylül aylarında denizde olmak üzere yılda üç kez Boat Show fuarı düzenliyoruz. Her yıl on binlerce tekne ve yat tutkununu, kara ve denizde düzenlediğimiz Avrasya Boat Show'da buluşturuyoruz. Denizseverler için cazibe merkezi olan fuarlarımız aynı zamanda amatör denizciliğin gelişimine de büyük katkılar sunuyor. Dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan Avrasya Boat Show, denizcilik sektörüne ticari katkı sağlamanın yanında, sektör ile ilgili düzenleme ve taleplerin dile getirildiği bir platform olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu anlamda Ataköy Marina Mega Yat Limanı denizcilik sektörünün sözcülüğünü üstlenmiş bir organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu.



Ataköy Marina Mega Yat Limanı



Yapılan açıklamaya göre, 167 bin metrekare korunmuş (liman içi) su yüzeyi alanına sahip tesiste, dalgakıran toplam uzunluğu 1,5 kilometre, liman içi derinliği 6 metre olacak. Mendirek ve rıhtımlar betonarme T duvar ile oluşturulduğu belirtilirken, mendirek üzerinde halkın kullanabileceği 5 metre genişliğinde, 1,5 kilometre boyunda yürüme ve bisiklet yolu yapıldığı bildirildi.



Liman, 25 metreden 100 metreye kadar motor yacht, sailingyacht veya catamaran tipinde teknelere hizmet verebileceği kaydedilirken, yüzer iskelelerde 25 metre ile 35 metre arası, ana mendirek ve rıhtıma ise 35 metreden büyük tekneler bağlanabileceği, kısa ve uzun süreli bağlama imkanı, palamar hizmeti 7/24, dalgıçlık hizmetleri, pis su ve sintine tanklarının boşaltılması, tuvalet ve duş, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV bağlantısı, fiber optik ile kablosuz internet erişimi, kapalı otopark, akaryakıt istasyonu (7/24), market hizmetleri sunulacağı açıklandı.



Ayrıca, Ataköy Marinanın yeni açılan Mega Yat Limanı ile birlikte tekne boylarına bağlı olarak toplam bin tekneyi denizde bağlama yeri sağlayabilecek kapasiteye ulaştığı bilgisi verildi.



VIP alıcılar Avrasya Boat Show Denizde için gün sayıyor



Mayıs ayında 12'ncisi düzenlenecek olan, Türkiye'de amatör denizcilik sektörünün en büyük buluşması olan Avrasya Boat Show Denizde fuarına ilginin yine yoğun olması beklenirken, 2017 yılının mega yat, tekne, bot, katamaran ve yelkenlilerin yanı sıra sektöre ilişkin tüm aksesuar ve ekipmanların da vitrine çıkarılacağı fuara; Bulgaristan, Rusya, İngiltere, İspanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor. Yerli ve yabancı 10 bin VIP ziyaretçinin beklendiği Avrasya Boat Show Denizde'ye; Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden de ziyaretçi ilgisinin yüksek olacağı kaydedildi. - İSTANBUL