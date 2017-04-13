Avatar Atakan Hayranlara Teşekkür; Allah'a Dua Etti

Avatar Atakan, Instagram hesabından dua ederken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına eklediği notla, Allah'tan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmasını istedi.

"ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN"

Avatar'ın Instagram paylaşımına eklediği not:

O kadar güzel mesajlar yorumlar tepkiler alıyorum ki, bunu kelimelere dökmek zor. Hemen hemen her mesajı yorumu okumaya çalışıyorum. Çoğunu da okuyorum. Allah hepinizden razı olsun.

"İKİ TANE TEYZE DURDURDU"

İki tane teyze durdurdu, yani beni gördüğüne bu kadar sevinen iki insan görmedim diyebilirm. o kadar güzel dualarda bulundular ki bana ve eşime.... Gerçekten çok güzel birşey. Allah gönüllerine göre versin.

"ALLAHIM KARDEŞLERİME YARDIM ELİNİ UZAT"

(Allahım) Şu an bu yazıyı okuyan, okuyamayan ihtiyacı olan bütün kardeşlerime yardım elini uzat. Derlerine deva ülkemize huzur ve barış ver. Rabbim beni kötü insanın yanına, iyi insanların da uzağına düşürme.