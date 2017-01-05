Ata Sporu Güreşte Hadis-İ Şerif ve Ayetlerle Motivasyon Semineri

TEDAŞ Güreş Kulübü'nün güreşçilerine Başarı Motivasyonu Semineri verildi. Düşünce Koçu Münir Arıkan tarafından verilen seminer sporcular tarafından merakla dinlendi.

Ankara TEDAŞ Konukevi'nde yapılan programa Serbest Milli Takımlardan Sorumlu Danışman Yakup Topuz, TEDAŞ ve Milli Takım Antrenörü Yüksel Şanlı, TEDAŞ Güreş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Şimşek, TEDAŞ Güreş Kulübü Antrenörleri Ali Rıza Keser, İsmail Zurnacı ve Mehmet Yozgat ile TEDAŞ Kulübü güreşçileri katıldı.

HERKES MEMNUN AYRILDI

TEDAŞ Güreş Kulübü güreşçilerine Başarı Motivasyonu Semineri veren Düşünce Koçu Münir Arıkan, sporculara başarının takım çalışmasıyla geldiğini belirtti. Arıkan, dünyada sporda yaşanan çeşitli olaylardan örnek vererek anlatmasının yanı sıra, Hadis-i Şerif ve Ayetlerden de örnekler vererek sporcuları motive etti.

Arıkan, "İlahi adalet hakedene madalya veriyor diyerek, birçok ayetten örnekler verdi. Yaklaşık 4 saat süren program sonunda antrenör ve sporcuların seminerden memnun kaldıkları gözlendi.