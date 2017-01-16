Ata Mesleği Yemeniciliği Yaşatmaya Çalışıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beşinci kuşak yemenicilik ve ayakkabı tamirciliği yapan Tahsin Kiriş, dedelerinden kalma eşya ve malzemelerle adeta müzeye dönüştürdüğü dükkanında ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor.



Çeşitli işlerde çalışıp emekli olduktan sonra 3 ay önce Kavaklı Mahallesi'nde açtığı dükkanında dedelerinden kalma malzemelerle çalışan Tahsin Kiriş (51), gelişen teknoloji ve fabrikasyon üretim nedeniyle yok olmaya yüz tutan mesleği yaşatmak için mücadele ediyor.



Mesleği dedesi ve babasından öğrenen Kiriş, ilçenin tek yemenicisi olarak sipariş üzerine üretim yapıyor.



Beşinci kuşak olarak yemenicilik yapan Kiriş, AA muhabirine, eskiden ayakkabı tamirine daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Özellikle yaşlıların özel yemeni ya da "mest" olarak bilinen ayakkabılar yaptırdığını belirten Kiriş, "Artık yemeni yaptıranların sayısı çok azaldı. Gençler yemeninin ne olduğunu bile bilmiyor." dedi.



Müze havası vermek için yeni açtığı dükkanını "otantik bir mekana" dönüştürdüğünü dile getiren Kiriş, burayı dedelerinden kalan eski malzemelerle donattığını ifade etti.



Osmanlı döneminde dedelerinin yemenicilikte kullandığı yaklaşık 100 yıllık malzemeleri bugüne kadar özenle koruduklarını anlatan Kiriş, şunları kaydetti:



"Bu malzemeleri dükkanıma yerleştirdim. Dedemden kalma eski radyo, kilim, eski oyuncak ve paraları, dekoratif malzeme olarak kullandım. O özlediğim, hafızamda büyük yer kaplayan görünümü ve çocukluğumdaki deri kokusunu burada hissediyorum. Dükkanıma gelen arkadaşlarım ve müşteriler, burada bulundukları sürece eskinin özlemini gideriyorlar. Buradaki ortamda bir bardak çay içmek dahi insanları eskiye götürüyor ve nostalji yaşatıyor. Dükkanıma gelen gençlere bu mesleği anlatıyorum. Dedemin bana aktardığı, eski dönemlerde yaşanan yoksulluk ve sıkıntıları da anlatıyorum ki gençlerimiz bugünlerdeki bolluğun ve bereketin kıymetini bilsinler."