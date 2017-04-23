Ata'larına Karikatür Çizdiler

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel hale getirdiği 'Çocuklardan Ata'ya Karikatür Şenliği' isimli etkinliği ile minikleri karikatür ve seramik sanatıyla tanıştırdı. Neşe ve Karikatür Müzesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya dört okuldan toplam 135 öğrenci katıldı.



Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Konak'ta çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu etkinlikler kapsamında Neşe ve Karikatür Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Çocuklardan Ata'ya Karikatür Şenliği'ne ilçede eğitim veren; Vasıf Çınar, İnkılap, Zübeyde Hanım ve Kestelli Şerife Eczacıbaşı İlkokulu öğrencileri katıldı. Üç gün süren çalışmalar altı grup halinde gerçekleştirildi. Karikatür sanatçıları Mehmet Arslan, Birol Çün ve Abidin Köse miniklere karikatür ve seramik sanatını tanıtarak birlikte uygulamalar yaptı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören etkinlikte toplam 135 öğrenci yer aldı. Hayal güçleriyle ortaya çok güzel eserler çıkartan çocuklar oldukça farklı bir deneyim yaşadı.



Eserler Ata'ya armağan edildi



Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemden yola çıkarak çocukları küçük yaşlarda sanatla buluşturan Konak Belediyesi bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuklardan Ata'ya Karikatür Şenliği'nde minikler kendi eserlerini kısa süreliğine de olsa sergileme imkanı buldu. Son derece eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşayan çocuklara meyve suyu ve kek ikramı da yapıldı. Çocukları mizah, karikatür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen etkinlik sonunda minikler, eserlerini Ata'larına armağan etti. - İZMİR