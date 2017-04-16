Ata Demirer Oyunu Bozcaada'da Kullandı

Ünlü komedyen Ata Demirer, oyunu her yaz geldiği Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kullandı.



Öğle saatlerinde Bozcaada'da oyunu kullanan ünlü komedyen Ata Demirer, sandık başında poz vererek çektirdiği fotoğrafı İnstagram ve Twitter hesaplarında paylaştı. 'Oyumu verdim' hastagı ile paylaşım yapan ünlü oyuncunun fotoğrafı ise binlerce beğeni aldı. - ÇANAKKALE