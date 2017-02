Ata Demirer, 'tek kişilik' gösterisi ve gazinosuyla 2 Şubat'ta BKM Tiyatro Sahnesi'nde!



Ata Demirer Gazinosu açıldı! Her perşembe BKM'de!



Demirer, gösterisinde hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino' oluyor!



Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği'nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip. Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor.



Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor. Ata Demirer kendine has üslubuyla bir yandan şakalarıyla seyirciye kahkahalar attırıyor, bir yandan da şarkılarıyla, tiyatro sahnesine hoş bir seda getiriyor...



Ata Demirer Gazinosu sezon boyunca her perşembe 21: 00'da BKM'de sahneleniyor.