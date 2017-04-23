Ata Demirer'den Son Süngerci Aksona Mehmet'e Destek

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde tatilini geçiren komedyen ve oyuncu Ata Demirer, 'Aksona' olarak tanınan son süngerci Mehmet Baş'ın 'Aksona Mancorna' isimli gulet teknesinin bakımını yapmasına yardımcı oldu. Demirer, zımpara yaptı, macun çekti.



Kısa süre önce Bodrum'da dalgıç kıyafeti giyerek deniz dibi temizliği çalışmalarına destek veren komedyen Ata Demirer, şimdi de Bodrum'un son sürgercisi Aksona Mehmet'in teknesinin bakımı için yardım elini uzattı. Aksona Mehmet'i ziyarete giden Demirer, bir süre sohbet edip, hal hatır sordu. Ardından Demirer, eline zımparayı alıp, Aksona Mehmet'in bakımı yapılan teknesindeki çalışmalara yardımcı oldu. Tekneye macun da çeken Demirer, 4 saat süreyle "Aksona Mancorna" isimli teknenin bakımına yardım etti. Demirer'e sosyal paylaşım sitesindeki Facebook'taki hesabından teşekkür eden Mehmet Baş, "Bugünlerde güzel kızım, küheylan Aksona Mancorna'yı, gelinler gibi tepeden tırnağa yeniden giydirip, sezona hazırlamakla meşgulüm. Bugün yeni yardımcım, sevgili can dostum Ata Demirer imdadıma yetişti. Birlikte son kontrolleri yaptık. Her şey yolunda, var git dünya denizlerini dolaş. Selam olsun bu sevgi dolu yüreklerden, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine" diyerek sevenleri ile paylaştı.



- Bodrummuğla