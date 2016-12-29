ATA AÖF Sınav Sonuçları Açıklandı! ATA AÖF Sınav Sonuçlarını Öğrenmek İçin Tıklayınız

ATA AÖF sınav sonuçları belli oldu. ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. ATA AÖF sonuçları dün itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF sınav sonuçları büyük bir heyecanla Atatürk Üniversitesi öğrencileri tarafından bekleniyordu. ATA AÖF sınav sonuçları Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla erişime açıldı. Öğrencilerin 3-4 Kasım'da girdikleri ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınavın sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirler. ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Atatürk Üniversitesi OBS sistemine giriş yapan öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve parolaları ile birlikte sistem giriş yapacak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Güz dönemi konularından sınava tabii tutulan öğrenciler şifrelerini unutmaları halinde şifrelerini değiştirebilecek.

TEK DERS SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Açıköğretim fakültesinde okuyan öğrencilerin başarısız oldukları derslerden doalyı dönem tekrarı yapmaması için geliştirilen tek ders sisteminde geçtiğimiz günlerde bir değişiklik yapıldı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda tek ders sisteminin 3 ders sistemine dönüştürüldüğü ifade edildi. Yeni duyuru ile birlikte belirli notlar dışında 3 ders sınavına girebilecek öğrenciler 3 dersten kalmış olsalar bile dönem tekrarı yapmaktan kurtulabilecek. Uygulama Anadolu Üniversitesi'nde devreye girerken Atatürk Üniversitesi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF ŞİFREMİ UNUTTUM LİNKİ AKTİF EDİLDİ

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde olduğu gibi Atatürk Üniversitesi'nde de AÖF sonuçlarını sorgulamak için OBS sistemine giren adaylar şifrelerini unuttukları takdirde T.C. kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı ve baba adı gibi bilgileri girerek şifrelerini güncelleyebilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında sınavdan geçersiz not alarak bütünleme sınavına kalacak olan adaylar OBS sistemi üzerinden geçersiz not aldıklarını tespit edebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav soruları ve cevap anahtarı da yine Atatürk Üniversitesi'nin ilgili bölümünden yayımlanacak. Öte yandan üniversiteden yapılan açıklamada fakültelere yerleştirilen öğrencilerin 12-16 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemleri için gerekli belgeleri tamamlamadıkları takdirde sınava giremeyecekleri duyurulmuştu. Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesi ile ilgili diğer soru ve sorunlar için açıklamada yer alan numaralar kullanılabilir.

AÇIKÖĞRETİME HANGİ ŞARTLARDA BAŞVURULABİLİR?



Okuduğunuz iki yıllık bölümü DGS ile 4 yıla tamamlama imkanı sunan, bizzat katılamayacağınız eğitime evinizden, işinizden dahil olarak çalışabileceğiniz ders imkanı veren açıköğretim sistemine lise mezunu olup YGS'den 140 puan ve üzeri alanlar başvuruda bulunabilir. Hatta sınavsız başvuru da mümkün. Daha önce sınava girip yeterli puanı alarak 2 yıllık ya da 4 yıllık bir önlisans bölümünde hala okuyanlar, mezun olanlar (aynı bölüm olmamak şartıyla) başvuruda bulunabilirler.



UZAKTAN EĞİTİME, AÇIKÖĞRETİME HANGİ ÜNİVERSİTELERDEN GİRİLEBİLİR?



Artık birçok insan örgün şekilde tamamlamadığı ya da tamamlayamadığı lisans eğitimini pek çok bölüm farklılığı olan uzaktan eğitim sisteminden okuyup tamamlayabilir. Peki ülkemizde hangi üniversiteler uzaktan eğitim vermektedir. İşte Türkiye'de açıköğretim bölümleri olan üniversitelerimiz:



İstanbul Üniversitesi (Auzef)

Atatürk Üniversitesi(ATA AÖF)

Anadolu Üniversitesi (AÖF)

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

ATA-AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, daha önce soru cevaplara göre afaki puan hesaplaması yapan ve açıklanan sonuçlarda yanlışlık olduğunu düşünen adaylar, itiraz için müracaatta bulunabilecek.Sınav sonuçlarına itiraz, Dekanlığa yazılı olarak sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içerisinde yapılabilecek. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırıldıktan sonra ilgili öğrenciye bildirilecek.Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve cevap kâğıdı öğrenciye verilmeyecek

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL?

Kayıtlı olduğu programında verilen tüm dersleri alıp, ve dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ait diploma verilir. Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir. Örneğin; sistem vize/final ve bütünleme ile hasapladığı bir dersten 30-35 arası alanlara CC, 36-45 arasında alanlara CB, 45-65 arasında alanlara BB, 75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir. Bu tanımlama sonucunda 30'un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani FF alır. Tam tersi başarı oranı yüksek olduğunda CC almak için daha yüksek nota ihtiyaç olacaktır. Bu tamamen başarı oranı ve alınan puanın sistemdeki Harf notu karşılığı ile ilgilidir. Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve alınan not önemlidir. Bu nedenle 35 alan öğrencinin CC ile geçmesi söz konusu olmayacaktır.











