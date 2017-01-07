At Yarışlarına Kar Engeli

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul yarışlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Veliefendi Hipodromu'nda şartların uygun olmadığı belirtilirken, bugün yapılması planlanan koşuların, komiserler kurulu kararıyla 12 Ocak Perşembe gününe ertelendiği aktarıldı.