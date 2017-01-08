At Yarışı Düzenleme ve Oynatma Yetkisi TJK'dan Alındı

At yarışı severler için artık yepyeni bir dönem başlıyor… Tam 63 yıldır Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen yarışlar artık el değiştirecek.

SON CİRO 4.5 MİLYAR TL

Önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Kanun Hükmünde Kararname ile koşuları düzenleme ve oynatma yetkisi, TJK'dan alınıp 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Kurumlar arasındaki devir anlaşmasına göre mevcut sözleşme 31 Aralık 2017'ye kadar devam edecek, fakat yetki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda olacak. Bakanlık, 2017 sonunu beklemeden farklı inisiyatifler kullanabilecek. son ciro 4.5 milyar TL Bu noktadaki en ciddi beklenti özelleştirme…

HİPODROMLAR EL DEĞİŞTİRİYOR

2017'nin yazında bakanlığın konuyla ilgili olarak ihaleye çıkması ve hem oyun oynatma hem de mülklerle alakalı kararını vermesi bekleniyor. Özelleştirme ile birlikte sadece geçtiğimiz yıl 4.5 milyar lira oyun oynatma cirosu yapan kurum değil, İstanbul Veliefendi Hipodrumu, Ankara ve İzmir'deki birçok taşınmazın da el değiştireceği gelen haberler arasında.