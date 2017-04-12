At Yarışçılığının Süper Ligi Başlıyor…

2017 yılına damga vurmaya hazırlanan değerli safkanlar, en iyi olmak adına kıyasıya bir mücadeleye tutuşacak. 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, 14 Mayıs Pazar günü ilk önemli sınavları olan Tay Deneme koşularında, çim pistteki nal sesleri ile tribünlerde ve ekran başında bulunan yarışseverlerimizin kalp atışları olacak.

Tay Deneme koşularından 3 hafta sonra 4 Haziran günü ise, 3 yaşlı dişi İngilizler Kısrak Koşusu'nda, erkekler ise Sait Akson Koşusu'nda final gününe uzanabilmek adına mücadele verecek.

25 Haziran Pazar... 91. Gazi Koşusu...

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın da ilk gününe denk gelen 25 Haziran Pazar günü, ihtişamları ile göz kamaştıran safkanlarımız, büyük final için piste çıkacak. Nefeslerin tutulacağı ve 2017 yılının şampiyonunun belli olacağı 91. Gazi Koşusu heyecanı, yarışseverlerimize adeta bayram hediyesi olacak.

23 Eylül Pazar günü, 2001'den bu yana hiçbir safkanın elde edemediği, Türk yarışçılık tarihinin sadece 7 safkanının bu onura erişebildiği (Sadettin, Karayel,Seren I, Uğurtay, Hafız, Bold Pilot ve Grand Ekinoks) Triple Crown (Üçlü Taç) heyecanı, Başkent Ankara'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl Graystorm'un Triple Crown'un eşiğinden döndüğü Ankara Koşusu'da, bu kez Türk At yarışçılığı tarihinin Süper Şampiyonunu belki de alkışlayabileceğiz.

2 Yaşlı taylar ilk kez yarış pistine çıkıyor…

İlgililerinin gözbebekleri gibi bakıp yetiştirdikleri 2 yaşlı İngiliz taylarımız, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda, siz yarışseverlerimizin kalbinde yer etmek, 2 yaşlıların şampiyonu olmak adına, 14 Nisan Cuma günü, 2 yaşlı İngiliz tayları yarış yaşamının ilk startlarını alabilmek adına piste çıkacak.

27 Ağustos Pazar günü, 2 yaşlı tayların ilk önemli randevusu olan Tay Deneme Koşusu ve 22 Ekim Pazar günü 2 yaşlıların Ankara'daki Karayel Koşusu ile birlikte 2 (G1) mücadelesinden biri olan Çaldıran Koşusu, 2 yaşlı şampiyon tayın belli olacağı önemli sınavlar.

Waneta kaldığı yerden devam ediyor…

Geçtiğimiz yılın şampiyon 2 yaşlı dişi tayı olmasının yanı sıra, Uls. Trakya Koşusu'nda yurtdışından gelen erkek rakiplerine de üstünlük kurarak koşuyu kazanmayı başaran şampiyon kısrak Waneta, 2017 yılında da bu başarısını devam ettirmek adına ilk olarak 14 Nisan Cuma günü F. Derya Beşikçi Koşusu'nda piste çıkıyor. 3 yaşlılığında da geçen yılki başarılı performansını göstermesi beklenen kısrağın, 2017 yılındaki bu ilk startı merakla bekleniyor.

Yılın Jokeyi Kim olacak?

Uzun yıllardır zirveyi kimseye kaptırmayan Sihirbaz lakaplı jokeyimiz Halis Karataş, 2016 yılında genç jokeylerimizden, azmi ve hırsıyla ön plana çıkan Özcan Yıldırım'a bu ünvanını kaptırmıştı. Bu yıl çok daha fazla terin döküleceği, üst düzey yarışlara sahne olacak arena da, 2017'nin flaş jokeyi kim olacak ? Gelin bu ana hep birlikte şahit olalım…

Bu muhteşem mücadelelerde bende varım demek için, şampiyon safkanlar ve jokeylerle tanışarak 2 canlının birlikte yaptığı tek sporun eşi benzeri olmayan müthiş heyecanını yaşamak için, sizleri Hipodrom'a bekliyoruz.