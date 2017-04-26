At&t'nin İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Azaldı

NEW ABD'nin ikinci en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı AT&T, yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin düştüğünü duyurdu.



AT&T'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azalışla 39,4 milyar dolara geriledi.



Şirket, geçen senenin ilk üç ayında 40,5 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki net karı da yüzde 7,9 azalarak 3,5 milyar dolara düştü. AT&T, geçen yılın ocak-mart döneminde 3,8 milyar dolar net kar elde etmişti.



AT&T'nin hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,61 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,56 dolara geriledi.



Müşteri sayısı arttı



Açıklamaya göre ayrıca, şirket bu yılın ilk üç ayında 2,7 milyon yeni abone kazandı.



AT&T CEO'su Randall Stephenson, "Son aylarda kapasitemizi artırma ve 5G liderliğimizi güçlendirme yolunda attığımız stratejik adımlar gelecek yıllarda hissedilecek." dedi.



Firma, 5G teknolojisinin bu yıl içinde ABD'nin bazı şehirlerinde hizmete sunulacağını duyurmuş, yeni teknoloji sayesinde kullanıcıların saniyede 400 Mbps (megabit) veya daha üzeri hızlara ulaşabileceğini açıklamıştı.



Uzmanlar, AT&T'nin 5G teknolojisine yaptığı yatırımların ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin maliyetinin büyüklüğüne ve söz konusu teknolojinin yeniliğine dikkati çekerek, bunun tam gelişmesi için birkaç yıla ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.