At Kestanesi ile Bal Yiyen 7 Kişi Zehirlendi

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şevket Sokak'ta oturan aile ve akrabaları, topladıkları at kestanesini pişirdikten sonra bal ile karıştırarak yedi.

7 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 7 kişi, yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Elif Günaydın (35) İzmit'teki özel bir hastaneye, Fatma Seyitoğlu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Hülya ve Bengisu Akgüney ile Buse (12), Bahar (3) ve İkna Alçay (3) ise İstanbul CerrahpaşaTıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.