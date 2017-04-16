At ile Oy Kullanmaya Gitti

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde çiftçi 36 yaşındaki Şerif Dağlıoğlu, oy kullandığı okula 'Manas' adlı atıyla geldi.



Modernevler Mahallesi'nde oturan Şerif Dağlıoğlu, yanına yeğeni 5 yaşındaki İbrahim Şimşek'i de alarak atına binip, sürerek Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu'na gitti. Şaşkın bakışlar arasında atını okulun bahçesine bırakan Dağlıoğlu, 2138 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Dağlıoğlu, yeğenini de alarak meraklı bakışlar altında tekrar atına binip evine döndü.



Dağlıoğlu, atları çok sevdiğini, sık sık atıyla geziye çıktığını söyledi.



- İskenderunhatay