İtfaiyenin yangına müdahale etmesi Zonguldak'ta at çiftliğinde yangın

Ereğli ilçesinde at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü, atlar zarar görmeden kurtarıldı

ZONGULDAK (AA) – Ereğli ilçesindeki at çiftliğinde çıkan yangın, 10 itfaiye aracı ve 60 personelin müdahalesi ile söndürüldü. Çiftlikteki 10 at zarar görmeden kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Balı Mahallesi'nde Bülent Çırpan'a ait at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çiftlikten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 itfaiye aracı ve 60 personelin müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 9, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirtti.



Can kaybının yaşanmadığını anlatan Ateş, "Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmiştir. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerimiz yoğun çaba harcadı. Yangının çıkışı ile ilgili yarın detaylı bir incelemenin yapacağız" dedi.



İşyeri sahipleri ise yangın söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.



Yangında çiftlikte maddi hasar oluşurken, 10 at ise zarar görmeden kurtarıldı.