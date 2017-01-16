Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından "Asyaport Liman Bağlantı Yolu" toplantısı düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamada, toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Berkay Çakır ve M. Hilmi İşsever, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, İmar ve Şehircilik Dairesi Mekansal Planlama Şube Müdür Vekili Kemal Ersoylu, Harita Şube Müdür Vekili İbrahim Turgut Bolat, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ve Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldığı belirtildi.



Yol ve güzergahların görüşüldüğü toplantı sonrasında alınan kararların, valilikte düzenlenen ikinci toplantı ile Vali Mehmet Ceylan ve Başkan Albayrak'a sunulduğu kaydedildi.