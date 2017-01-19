Asya Şampiyonuna Rüşvet Cezası

Güney Kore temsilcisi Jeonbuk Motors, rüşvet gerekçesiyle geçen sezon kupaya uzandığı Asya Şampiyonlar Ligi'ne bu yıl katılamayacak.



Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Jeonbuk Motors Külübünün, 2013 ve 2014 yılında çıktığı lig maçlarında hakeme rüşvet vererek şike teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, rüşvet verilmesi gerekçesiyle Güney Kore temsilcisinin 2017 Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının elinden alındığı aktarıldı.



Jeonbuk Motors yönetimi ise karara itiraz etmek amacıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuracaklarını açıkladı.



Geçen kasım ayında oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ain'i eleyen Jeonbuk Motors, kupanın sahibi olmuştu.