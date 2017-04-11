Asya'nın En Büyük Bankaları Varlık Rekoru Kırdı
Asya kıtasının en büyük 20 özel bankasının yönettikleri toplam varlık tutarı 2016 yılında rekor seviyeye çıktı.
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