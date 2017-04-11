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Asya'nın En Büyük Bankaları Varlık Rekoru Kırdı
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Asya'nın En Büyük Bankaları Varlık Rekoru Kırdı

Asya kıtasının en büyük 20 özel bankasının yönettikleri toplam varlık tutarı 2016 yılında rekor seviyeye çıktı.

Asya'nın En Büyük Bankaları Varlık Rekoru Kırdı

Asya kıtasının en büyük 20 özel bankasının yönettikleri toplam varlık tutarı 2016 yılında rekor seviyeye çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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