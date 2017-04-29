Asya Müzik Festivali"Ne Doğru

Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV), Bitlis Valiliği, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca 12-15 Ağustos'ta "Asya Müzik Festivali" düzenlenecek.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, festivale katılacak ülkelerden gelen temsilcilerle festivalin düzenleneceği Süphan Dağı eteklerinde incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Çınar, Süphan Dağı'nın yüksekliğinin 4 bin 58 metre olduğunu anımsatarak, coğrafya olarak dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti.



"Süphan Dağı Türkiye'de herkesin yakından bildiği ve hakkında şarkıların söylendiği, masalların anlatıldığı bir yer" ifadelerini kullanan Çınar, "Dağın eteğinde üç ayrı göl görebiliyoruz. Bitlis'in tanıtımı üzerine kurulan BETAV, Adilcevaz Belediyesi ile çalışmalara başladı. Valilik ve kaymakamlıklar olarak onlara destek veriyoruz. Modern hayattan tamamen uzak, insanların mekan, yaşam, yiyecek ve içecek itibarıyla ortaçağı yaşayabilecekleri, yerli ve yabancı turistleri ağırlayabilecek bir köy kurma planımız var. Bütün yaz boyunca hatta kış aylarında da bir takım dağcılar için kamp alanı olacak. Bunun yanında 4 bin 52 metre yükseklikteki zirveye peryodik olarak tırmanışlar düzenlenecektir." diye konuştu.



"Asya Müzik Festivali" adı altında bir etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Çınar, "Sadece Asya ülkelerinden etnik müzik yapan folklorik, geleneksel olan sanatçıları buraya davet edeceğiz. İnsanlar burada mor dağların eteklerinde otururken güneşin batışını Asya müziği eşliğinde izleme imkanı bulacaktır. Asya'dan davetlilerimiz geldi, alanı inceledik. İnşallah Ağustos'ta festivallere başlayacağız." dedi.



Süphan Dağı eteklerinde yapılan inceleme gezisine Moğolistan Büyükelçilik Protokol ve Kültür Ateşesi Oth Tulga, Moğolistan Ofis Yöneticisi Tushinjurgal Erdenebayar, Pakistan Kültür Müşaviri Abdul Akbar, Ürdün Baş Katibi Emad Masalmeh, Bitlis İl Emniyet Müdür Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban katıldı.