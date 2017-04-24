Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan Demir Yollarına 80 Milyon Dolar Kredi

Asya Kalkınma Bankası, Özbekistan'daki demir yolunun elektrifikasyonu için 80 milyon dolarlık kredi ayırdı.



Asya Kalkınma Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, Özbekistan'da, Fergana vadisindeki Pap-Namangan-Andican kentlerini bağlayan 145 kilometre uzunluğundaki demir yolunun elektrifikasyonu için 80 milyon dolarlık kredi ayırmayı kararlaştırdığı belirtildi.



Açıklamada, bankanın, Özbekistan'a sağlayacağı kredinin yanı sıra proje denetimi, ekipman, makine ve mekanizmaların anahtar teslim sözleşmelerinin uygulanması için danışmanların finansmanı konusunda da yardımcı olacağı kaydedildi.



177,45 milyon dolarlık projenin kalan 97,45 milyon dolarlık bölümünün hükümet ve Özbekistan Demir Yolları İşletmesi tarafından sağlanmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Elektrifikasyonu öngörülen 145 kilometrelik demir yolu, Doğu Asya'yı, Orta Asya ülkeleri üzerinden Kafkasya ve Akdeniz ülkeleriyle birbirine bağlayacak Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği (CAREC) Programı 2. koridorunun bölgedeki önemli ulaşım bağlantısını teşkil edecek. Projenin hayata geçirilmesi, başkent Taşkent ile ülkenin doğusundaki önemli kentleri bağlayan demir yolunda yolcu ve yük taşımacılığının iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına hizmet edecek. Ülkede ulaşımın iyileştirilmesi Özbekistan'ın, Orta Asya'da ticaret ve ulaşım merkezi olarak stratejik konumunu güçlendirecek."



Özbekistan'a 1995 yılından bu yana 5,1 milyar dolar kredi sağlayan Asya Kalkınma Bankası, 2017-2019'da da ülkeye 2,1 milyar dolar kredi desteğinde bulunmayı öngörüyor.