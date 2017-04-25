Asya Hisseleri Yükselişte
Uluslararası piyasalarda, Asya hisseleri yükselirken, dolar yen karşısında güçlend.
Uluslararası piyasalarda, Asya hisseleri yükselirken, dolar yen karşısında güçlend.
Kaynak: Dunya.com
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