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Asya Hisseleri Yükselişte
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Asya Hisseleri Yükselişte

Uluslararası piyasalarda, Asya hisseleri yükselirken, dolar yen karşısında güçlend.

Asya Hisseleri Yükselişte

Uluslararası piyasalarda, Asya hisseleri yükselirken, dolar yen karşısında güçlend.

Kaynak: Dunya.com

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Uluslararası Piyasalar, Asya