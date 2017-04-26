Asya Borsaları Yükselişe Devam Etti

Asya borsaları ABD'de Nasdaq endeksinin rekor kırdığı dünkü güçlü seansı izleyerek art arda beşinci günde de yükselişe devam etti.
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