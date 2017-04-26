Asya Borsaları Yükselişe Devam Etti

Asya borsaları ABD'de Nasdaq endeksinin rekor kırdığı dünkü güçlü seansı izleyerek art arda beşinci günde de yükselişe devam etti.

Asya Borsaları Yükselişe Devam Etti

Asya borsaları ABD'de Nasdaq endeksinin rekor kırdığı dünkü güçlü seansı izleyerek art arda beşinci günde de yükselişe devam etti.

Kaynak: Dunya.com

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