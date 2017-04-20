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Asya Borsaları Kayıplarını Siliyor
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Asya Borsaları Kayıplarını Siliyor

Asya borsaları bazı piyasaların belirsizliklere karşı direnç göstermeye başlamasıyla beraber yeniden yükselişe geçti.

Asya Borsaları Kayıplarını Siliyor

Asya borsaları bazı piyasaların belirsizliklere karşı direnç göstermeye başlamasıyla beraber yeniden yükselişe geçti.

Kaynak: Dunya.com

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Borsa, Asya