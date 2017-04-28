Asya Borsaları Kâr Satışları ile Düştü

Asya borsaları, yatırımcıların iyi geçen bir haftanın sonunda kar satışları yapmalarıyla beraber bugün düşüşe geçti.

Asya Borsaları Kâr Satışları ile Düştü

Asya borsaları, yatırımcıların iyi geçen bir haftanın sonunda kar satışları yapmalarıyla beraber bugün düşüşe geçti.

Kaynak: Dunya.com

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