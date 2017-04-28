Asya Borsaları Kâr Satışları ile Düştü

Asya borsaları, yatırımcıların iyi geçen bir haftanın sonunda kar satışları yapmalarıyla beraber bugün düşüşe geçti.
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