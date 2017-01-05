Asya Borsaları Japonya ve Güney Kore Hariç Yükseldi

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından alış ağırlıklı seyretti.



Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı vurgulandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,21 yükselişle 3.165,411 puandan tamamladı.



Japonya'da ise dolar/yen paritesindeki düşüşten negatif etkilenen Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 19.520,69 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,18 azalışla 2,041,95 puandan kapattı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 kazançla 22.456,69 puandan kapandı.



Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,81 primle 26.849,88 puanda seyrediyor.