Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Asya Borsaları Japonya ve Güney Kore Hariç Yükseldi
Ara
BİST 76.169 %0,03
DOLAR 3,6023 %0,84
EURO 3,7880 %1,12
PARİTE 1,0510 %0,23
ALTIN 135,71 %1,54
FAİZ 10,72 %0,37
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Asya Borsaları Japonya ve Güney Kore Hariç Yükseldi

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından alış ağırlıklı seyretti.

Asya Borsaları Japonya ve Güney Kore Hariç Yükseldi

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından alış ağırlıklı seyretti.

Fed tutanaklarında, gelecek dönemde uygulanacak mali politikalara ilişkin risklere vurgu yapılması dikkati çekerken, gelecek birkaç yıldaki faiz artışlarının, inatla düşük seyreden verimlilik artışı, güçlenmeye devam eden dolar ve yavaş küresel büyüme gibi faktörler nedeniyle kademeli olacağı vurgulandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,21 yükselişle 3.165,411 puandan tamamladı.

Japonya'da ise dolar/yen paritesindeki düşüşten negatif etkilenen Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 19.520,69 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,18 azalışla 2,041,95 puandan kapattı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 kazançla 22.456,69 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,81 primle 26.849,88 puanda seyrediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Abd Merkez Bankası, Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Hindistan, Politika, Japonya