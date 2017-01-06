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Asya Borsaları Güney Kore ve Hong Kong Hariç Geriledi
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Asya Borsaları Güney Kore ve Hong Kong Hariç Geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya Borsaları Güney Kore ve Hong Kong Hariç Geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya'da,bugün gündemin en önemli maddesi, son birkaç gündür olduğu gibi yuanın dolar karşısındaki hareketliliği oldu. Önceki iki günde 6,96'dan yüzde 1,4 azalışla 6,86'ya kadar gerileyen dolar/yuan paritesi, bugün yüzde 0,4 yükselerek 6,91 seviyesinde dengelendi.

Yuan'daki hareketlerle birlikte Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,35 azalışla 3.154,321 puandan tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 19.454,33 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 0,35 kazançla 2.049,12 puandan kapattı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,14 artışla 22.487,26 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 26.870,74 puanda seyrediyor.

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