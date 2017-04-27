Asya borsaları, Japonya ve Hindistan hariç alış ağırlıklı seyretti.



Japonya'da Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek eksi yüzde 0,1'de bıraktı. Kararın ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 azalışla 19.251,87 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise günü yüzde 0,36 artışla 3.152,187 puandan tamamladı.



Güney Kore'de de 1. çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,9, yıllık bazda da yüzde 2,7 arttı. Verinin ardından Kospi endeksi yüzde 0,07 kazançla 2.209,46 puandan kapandı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 kayıpla 30.083,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 24.700,37 puanda seyrediyor.