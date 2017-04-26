Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen vergi reformu öncesi küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı seyretti.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10 artışla 19.289,43 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 kazançla 2.207,84 puandan kapandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 3.137,631 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 primle 30.121,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,44 artışla 24.563,21 puanda seyrediyor.