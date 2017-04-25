Asya borsaları pozitif seyretti.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,08 artışla 19.079,33 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 kazançla 3.134,567 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,06 değer kazancıyla 2.196,85 puandan kapandı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,76 kazançla 29.882,08 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,20 primle 24.429,84 puanda seyrediyor.



Analistler, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı alması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesinin yatırımcılarda risk iştahını artırdığını, buna bağlı olarak pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.