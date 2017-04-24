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Asya Borsaları

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.

Asya Borsaları

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.

Japonya'da açıklanan şubat öncü göstergeler endeksi 104,8 ile önceki seviyelerinde gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 artışla 18.875,88 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 primle 2.173,74 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,37 azalışla 3.129,53 puandan günü tamamladı.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,88 yükselişle 29.618,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 değer kazancıyla 24.156,32 puanda seyrediyor.

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