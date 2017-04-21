Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Asya Borsaları
Ara
BİST 92.039 %0,00
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0712 %-0,05
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Asya Borsaları

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.

Asya Borsaları

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.

Japonya'da açıklanan nisan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 52,4'ten 52,8'e yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,03 artışla 18.620,75 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,74 primle 2.165,04 puandan tamamladı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,26 azalışla 3.163,238 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 kazançla 29.494,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 24.107,91 puanda seyrediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Chp Parti Meclisi, Parti Meclisi, Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Şanghay, Şangay