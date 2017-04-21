Asya Borsaları
Asya borsaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.
Asya borsaları, haftanın son işlem gününde Çin hariç pozitif seyretti.
Japonya'da açıklanan nisan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 52,4'ten 52,8'e yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,03 artışla 18.620,75 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,74 primle 2.165,04 puandan tamamladı.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,26 azalışla 3.163,238 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 kazançla 29.494,96 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 24.107,91 puanda seyrediyor.
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