Asya Borsaları
Asya borsaları, Japonya hariç pozitif seyretti.
Asya borsaları, Japonya hariç pozitif seyretti.
Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,01 azalışla 18.430,49 puandan tamamladı.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,50 artışla 2.149,15 puandan kapandı.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,03 kazançla 3.171,665 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 artışla 29.409,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,39 primle 23.918,24 puanda seyrediyor.
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