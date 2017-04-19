Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Asya Borsaları
Ara
BİST 91.374 %0,00
DOLAR 3,6592 %-0,05
EURO 3,9283 %-0,02
PARİTE 1,0733 %0,02
ALTIN 151,75 %-0,03
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Asya Borsaları

Asya borsaları, Japonya hariç geriledi.

Asya Borsaları

Asya borsaları, Japonya hariç geriledi.

Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 artışla 18.432,20 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,47 kayıpla 2.138,40 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,07 azalışla 3.162,111 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 29.297,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 düşüşle 23.803,05 puanda seyrediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Hong Kong, Şanghay, Japonya, Şangay, Borsa, Asya