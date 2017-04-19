Asya borsaları, Japonya hariç geriledi.



Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 artışla 18.432,20 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,47 kayıpla 2.138,40 puandan kapandı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,07 azalışla 3.162,111 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 29.297,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 düşüşle 23.803,05 puanda seyrediyor.