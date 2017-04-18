Asya borsaları, Çin ve Hong Kong hariç pozitif seyretti.



Japonya'da dolar/yen paritesinin dün 5 ayın en düşük seviyesi olan 108,1'den başlayan yükselişini bugüne de taşımasının pozitif etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 18.418,59 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,13 kazançla 2.148,46 puandan tamamladı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,41 azalışla 3.208,174 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 kayıpla 24.042,01 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,76 artışla 29.637,72 puanda seyrediyor.