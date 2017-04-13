Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Asya Borsaları
Ara
BİST 90.608 %-0,38
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Asya Borsaları

Asya borsaları, Çin ve Güney Kore hariç negatif seyretti.

Asya Borsaları

Asya borsaları, Çin ve Güney Kore hariç negatif seyretti.

Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 artışla 3.275,960 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,93 kazançla 2.148,61 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yenin dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesinin negatif etkisiyle günü yüzde 0,68 azalışla 18.426,84 puandan tamamladı. Dolar/yeni paritesi bugün 108,73 ile 17 Kasım 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında 109'un hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,46 kayıpla 29.506,63 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 24.221,88 puanda seyrediyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Ticaret, Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Hindistan, 17 Kasım, Japonya, Şanghay, Şangay