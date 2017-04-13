Asya Borsaları
Asya borsaları, Çin ve Güney Kore hariç negatif seyretti.
Asya borsaları, Çin ve Güney Kore hariç negatif seyretti.
Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 artışla 3.275,960 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,93 kazançla 2.148,61 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yenin dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesinin negatif etkisiyle günü yüzde 0,68 azalışla 18.426,84 puandan tamamladı. Dolar/yeni paritesi bugün 108,73 ile 17 Kasım 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrasında 109'un hemen üzerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,46 kayıpla 29.506,63 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 24.221,88 puanda seyrediyor.
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