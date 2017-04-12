Asya borsaları, Güney Kore ve Hong Kong hariç, negatif seyretti.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 18.552,61 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,46 azalışla 3.273,830 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 0,24 artışla 2.128,91 puandan tamamladı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 29.714,50 puanda olurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 primle 24.241,55 puanda seyrediyor.