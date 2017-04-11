Asya Borsaları
Asya borsaları, Çin ve Hindistan hariç negatif seyretti.
Asya borsaları, Çin ve Hindistan hariç negatif seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 azalışla 18.747,87 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 kayıpla 2.123,85 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,60 artışla 3.288,966 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 artışla 29.766,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 24.058,98 puanda seyrediyor.
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