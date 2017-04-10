Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.



ABD'nin Kuzey Kore sularına savaş gemisi yollamasıyla bölgede yaşanan endişelere rağmen, dolar/yen paritesindeki yükselişlerden pozitif etkilenen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,71 değer kazanarak 18.797,88 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,86 kayıpla 2.133,32 puandan tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 24.251,15 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanış seviyesine yakın 29.684,97 puanda bulunuyor.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybederek 3.268,3 puana yükseldi.



Analistler, ABD'nin Suriye'deki hava üssü saldırısının ardından ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini vermesinin jeopolitik risklerin yükselmesine sebep olduğuna işaret ederek, bu durumun kıymetli metal ve emtia fiyatlarında yükselişlere, pay piyasalarında ise düşüşlere neden olabileceğini söyledi.