Asya borsaları, Japonya ve Güney Kore hariç negatif seyretti.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi imalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,46 azalışla 3.145,144 seviyesinde seyrediyor.



Japonya'da hizmet sektörü PMI verisi 52,3'ten 51,9'a geriledi. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 artışla 18.918,20 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 0,01 artışla 2.071,14 puandan tamamladı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 azalışla 28.142,49 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 kayıpla 23.114,38 puanda seyrediyor.