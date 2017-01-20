Asya borsaları, Çin ve Japonya hariç negatif seyretti.



Bugün açıklanan verilere göre Çin, 4'üncü çeyrekte yıllık yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, sanayi üretimi de tahminler doğrultusunda yüzde 6 artış kaydetti. Verilerin ardından Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,70 artışla 3.123,139 puandan tamamladı.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi de dolar/yen paritesindeki yükseliş eğiliminin sınırlı da olsa devam etmesinden bulduğu destekle yüzde 0,34 artarak 19.137,91 puandan kapandı.



Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 0,35 azalarak 2.065,61 puandan kapattı.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 düşüşle 27.130,04 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 22.921,51 puanda seyrediyor.