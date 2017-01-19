Asya borsaları, Çin ve Hong Kong hariç pozitif seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,38 azalışla 3.101,30 puandan tamamladı. Japonya'da dolar/yen paritesinin 114 seviyesinin üzerine çıkmasının pozitif etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 kazançla 19.072,25 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi günü yüzde 0,24 primle 27.317,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,40 kayıpla 23.008,49 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 0,11 artışla 2.072,79 puandan kapattı.
Asya Borsaları
Asya borsaları, Çin ve Hong Kong hariç pozitif seyretti.
Asya borsaları, Çin ve Hong Kong hariç pozitif seyretti.
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