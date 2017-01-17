Asya borsaları, Japonya ve Hindistan hariç pozitif seyretti.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,17 artışla 3.108,78 puandan tamamladı.



Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yüzde 1,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşmesine karşın yendeki değerlenmenin devam etmesinin negatif etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,48 azalarak 18.813,53 puandan kapandı. Yılbaşından bu yana aralıklı da olsa düşüş trendinde hareket eden dolar/yen paritesi, bugün 113,26 ile 8 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,37 kazançla 2.071,87 puandan kapatırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 primle 22.864,00 puanda seyrediyor.



Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybıyla 27.215,85 puanda bulunuyor.