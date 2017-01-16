Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç negatif seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,30 azalışla 3.103,428 puandan tamamladı.
Japonya'da aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 1,2 azalması ve dolar/yen paritesindeki düşüş eğiliminin devam etmesinin etkisiyle yüzde 1 gerileyen Nikkei 225 endeksi 19.095,24 puandan kapandı.
Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,61 kayıpla günü 2.064,17 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,19 artışla 27.290,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,95 değer kaybıyla 22.718,81 puanda seyrediyor.
Asya Borsaları
Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç negatif seyretti.
Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç negatif seyretti.
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