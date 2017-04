Aşut: "İstihdam Seferberliğinde Mersin'de Yaratılan Net Artı İstihdam 7 Bin 500'ü Aştı"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan İstihdam Seferberliğinde, Mersin'de bugüne kadar 20 bin kişinin işe alındığını, işten ayrılanlar düşüldüğünde net 7 bin 500'ün üzerinde yeni istihdam sağlandığını bildirdi.



MTSO Başkanı Aşut, yazılı bir açıklama yaparak, İstihdam Seferberliğinde Mersin'in geldiği son durumu anlattı. İstihdam Seferberliğinde, Mersin'in koyduğu yüzde 5 hedefini aşacağını belirten Aşut, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Türkiye genelindeki oda ve borsalarımızın da destek verdiği İstihdam Seferberliğinde, şimdiye kadar Mersin'de işe alınan kişi sayısı 20 binin üzerinde. İşten ayrılanları da düştüğümüzde yaratılan net artı istihdam 7 bin 500'ü aştı" dedi.



Bu rakamın bazı çevreler tarafından çok yüksek görülmeyebileceğine işaret eden Aşut, ancak sağlanan her bir istihdamın, toplumsal huzurun korunması adına önemli olduğunu vurguladı. Mersin'in, bu rakam ile yıl sonunda ulaşmayı hedeflediği yüzde 5'lik istihdam artışı hedefini yarıladığına dikkat çeken Aşut, "Aralık ayında yaşadığımız sel mağduriyeti nedeniyle istihdam konusunda kentimize tanınan bildirim serbestliği ve erteleme de göz önünde bulundurulursa yıl sonunda hedeflerimizin çok üzerine çıkacağımızın garantisini şimdiden vermek mümkün. Ancak, güzel bir çıkış yakalansa da yeterli değil. Firmalarımız bu tarihi fırsatı çok daha iyi değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.



"Artı istihdam, turizm sektörü için girdi maliyetlerinin düşürülmesi adına oldukça önemli"



Özellikle yaklaşan turizm sezonu öncesinde sağlanan bu desteklerle oluşturulacak artı istihdamın, emek yoğun bu sektörün girdi maliyetlerinin düşürülmesi adına oldukça önemli olacağını ifade eden Aşut, şöyle devam etti: "Bu sektörlerin sağlayacağı artı her bir istihdamda işverenin işçisi adına ödemesi gereken maliyetin yüzde 37,5'i, vergisel avantajlarla birlikte yüzde 40'ı cebinde kalacak. Böylece düşük girdi maliyetiyle sezona ciddi bir rekabet avantajı ile başlayabilecek. Bunun yanında gerek üretim sezonu önümüzdeki günlerde başlayacak olan diğer sektörler gerekse stoklu çalışmanın rekabet avantajı sağlayacağı işletmelerimiz için de bu seferberlik, mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir şans."



Yaptıkları çalışmalarla MTSO üyelerini konudan haberdar ederek, daha çok kişinin bu fırsattan yararlanması için çaba gösterdiklerini dile getiren Aşut, bu seferberliğin yalnızca çalışanlar için değil, işverenler için de bulunmaz fırsatlar sunduğunu kaydetti. Her ilave istihdam için toplam kişi başı 773 TL net destek olduğunu anımsatan Aşut, bu seferberliğin hem işsizliği hem de firmaların istihdam yükünü azalttığına dikkat çekti.



"Seferberlikte istihdam şartları kolaylaştırıldı"



"Yapılan son değişiklikle istihdam şartları da kolaylaştırıldı" diyen Aşut, şu bilgileri verdi: "Seferberlik ilan edildiği ilk dönemde işe alınacak personelin en az 3 ay işsiz olması şartı aranıyordu. Ancak, bu kişi bir işletmede 3 aylık işsizlik dönemi içinde 2-3 gün çalışıp ayrılmış olursa 3 aylık işsizlik kuralı delinmiş sayılıyor ve destek kapsamı dışında tutuluyordu. Bu durumun yarattığı sıkıntı yeni düzenleme ile giderildi. Yeni düzenlemeye göre 3 aylık işsiz olma konusunda 10 güne kadar sigortalı çalışmalar işsizliği etkilemeyecek. Bu da işçi seçimlerinde yelpazeyi genişletecek ve daha geniş bir alternatif arasından çalışanımızı seçebilmemizin önünü açacak."



Türkiye'nin büyümesi, ekonominin canlanmasında özel sektöre önemli görevler düştüğünü belirten Aşut, şunları kaydetti: "Her zaman verdiği vergiler, dış ticaretteki gücü, cari fazlası ile ülke ekonomisine katkı koyan Mersin iş dünyası, istihdam konusunda da üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Ülkemiz 15 Temmuz 2016'da zor bir dönemden geçmiş olabilir. Ancak, ardından ekonominin canlanması adına özel sektörün güçlenmesi, sektörlerin hareketlenmesi adına atılan adımlar, verilen destekler önemlidir. İstihdamdan üretime, vergisel avantajlardan yatırım desteklerine kadar birçok alanda işverene bu dönemde büyük imkanlar tanınmıştır. Mersin olarak bu fırsatları iyi değerlendirip 2017'yi eskisinden daha güçlü bir ekonomiyle tamamlayabiliriz. Gelin hep birlikte zoru fırsata çevirelim." - MERSİN